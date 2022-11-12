Нацполиция проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне: на территории города работают около 200 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По словам Клименко, около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
"Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона", - отметил глава Нацполиции.
Он также призвал местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили таковой, обязательно сообщите об этом правоохранителям.
"В то же время обращаемся к гражданам, выехавшим из Херсона: не торопитесь возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия.
Работа продолжается. Полиция работает", - подчеркнул Клименко.
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Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".