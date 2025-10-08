Національну установу розвитку схвалив парламент: що означає для бізнесу та відновлення поява "банку банків"
Київ • УНН
Верховна Рада схвалила створення Національної установи розвитку на основі світової практики development banks, який має працювати за моделлю "банку банків" й акумулювати кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовувати їх у реальний сектор, зосереджуючись на підтримці МСП та відновлення, повідомили у ВР у середу, пише УНН.
Деталі
Відповідний проєкт закону "Про Національну установу розвитку" (реєстр. №11238) Верховна Рада ухвалила у другому читанні 8 жовтня.
Документ закладає правові підвалини для запуску інституції, що працюватиме за моделлю "банку банків": залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.
Законопроєкт передбачає створення Національної установи розвитку шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва. На цій базі вибудовується інституція, спроможна надавати фінансові інструменти непрямої підтримки: кредитні та портфельні гарантії, пільгові кредитні лінії, факторинг та інші інструменти ризик-фінансування у співпраці з комерційними банками. Установа має стати одним із ключових драйверів післявоєнного економічного відновлення - насамперед для МСП, релокованих підприємств, бізнесу у прифронтових регіонах та проєктів, які не можуть отримати ринкове фінансування через високі ризики.
Запровадження Національної установи розвитку орієнтується на світову практику development banks і development institutions - зокрема, на досвід німецького KfW, який після Другої світової війни став системною опорою відбудови. Установа не конкурує з ринком, а компенсує його "провали", беручи на себе частину ризику та здешевлюючи фінансування пріоритетних напрямків. Саме таку логіку закладено і в українському законопроєкті.
У пояснювальних матеріалах та комунікаціях зазначається, що нова інституція консолідує існуючі програми підтримки бізнесу Фонду розвитку підприємництва, розширюючи їхній масштаб і набір інструментів. Йдеться, зокрема, про можливість акумулювати кошти МФО та приватних інвесторів і спрямовувати їх через банки-партнери в цільові сегменти економіки - від виробництва до інновацій і критичної інфраструктури.
Доповнення
Верховна Рада попередньо підтримала документ у першому читанні в червні 2024 року.