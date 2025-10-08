Національну установу розвитку схвалив парламент: що означає для бізнесу та відновлення поява "банку банків"

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1948 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7730 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11947 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12768 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17392 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17370 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16328 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59524 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54671 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39642 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1932 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5074 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26136 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59522 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44039 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Руслан Стефанчук
Данило Гетманцев
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10848 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37403 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40717 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92347 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87146 перегляди
Tesla Model Y
The Guardian
Північний потік
Свіфт
El País

Національну установу розвитку схвалив парламент: що означає для бізнесу та відновлення поява "банку банків"

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про Національну установу розвитку, яка працюватиме за моделлю "банку банків". Вона акумулюватиме кошти міжнародних партнерів та інвесторів для підтримки МСП та відновлення.

Національну установу розвитку схвалив парламент: що означає для бізнесу та відновлення поява "банку банків"

Верховна Рада схвалила створення Національної установи розвитку на основі світової практики development banks, який має працювати за моделлю "банку банків" й акумулювати кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовувати їх у реальний сектор, зосереджуючись на підтримці МСП та відновлення, повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Відповідний проєкт закону "Про Національну установу розвитку" (реєстр. №11238) Верховна Рада ухвалила у другому читанні 8 жовтня.

Документ закладає правові підвалини для запуску інституції, що працюватиме за моделлю "банку банків": залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.

Законопроєкт передбачає створення Національної установи розвитку шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва. На цій базі вибудовується інституція, спроможна надавати фінансові інструменти непрямої підтримки: кредитні та портфельні гарантії, пільгові кредитні лінії, факторинг та інші інструменти ризик-фінансування у співпраці з комерційними банками. Установа має стати одним із ключових драйверів післявоєнного економічного відновлення - насамперед для МСП, релокованих підприємств, бізнесу у прифронтових регіонах та проєктів, які не можуть отримати ринкове фінансування через високі ризики.

Запровадження Національної установи розвитку орієнтується на світову практику development banks і development institutions - зокрема, на досвід німецького KfW, який після Другої світової війни став системною опорою відбудови. Установа не конкурує з ринком, а компенсує його "провали", беручи на себе частину ризику та здешевлюючи фінансування пріоритетних напрямків. Саме таку логіку закладено і в українському законопроєкті.

У пояснювальних матеріалах та комунікаціях зазначається, що нова інституція консолідує існуючі програми підтримки бізнесу Фонду розвитку підприємництва, розширюючи їхній масштаб і набір інструментів. Йдеться, зокрема, про можливість акумулювати кошти МФО та приватних інвесторів і спрямовувати їх через банки-партнери в цільові сегменти економіки - від виробництва до інновацій і критичної інфраструктури.

Доповнення

Верховна Рада попередньо підтримала документ у першому читанні в червні 2024 року.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаФінанси
Верховна Рада України