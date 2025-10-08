Национальное учреждение развития одобрено парламентом: что означает для бизнеса и восстановления появление "банка банков"

Верховная Рада одобрила создание Национального учреждения развития на основе мировой практики development banks, которое должно работать по модели "банка банков" и аккумулировать средства международных партнеров и частных инвесторов и направлять их в реальный сектор, сосредоточиваясь на поддержке МСП и восстановления, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Подробности

Соответствующий проект закона "О Национальном учреждении развития" (регистр. №11238) Верховная Рада приняла во втором чтении 8 октября.

Документ закладывает правовые основы для запуска института, который будет работать по модели "банка банков": привлекать средства международных партнеров и частных инвесторов и направлять их в реальный сектор через сеть банков-партнеров, сосредоточиваясь на поддержке малого и среднего бизнеса, а также проектов восстановления с повышенным риском.

Законопроект предусматривает создание Национального учреждения развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства. На этой базе выстраивается институция, способная предоставлять финансовые инструменты косвенной поддержки: кредитные и портфельные гарантии, льготные кредитные линии, факторинг и другие инструменты риск-финансирования в сотрудничестве с коммерческими банками. Учреждение должно стать одним из ключевых драйверов послевоенного экономического восстановления - прежде всего для МСП, релоцированных предприятий, бизнеса в прифронтовых регионах и проектов, которые не могут получить рыночное финансирование из-за высоких рисков.

Внедрение Национального учреждения развития ориентируется на мировую практику development banks и development institutions - в частности, на опыт немецкого KfW, который после Второй мировой войны стал системной опорой восстановления. Учреждение не конкурирует с рынком, а компенсирует его "провалы", беря на себя часть риска и удешевляя финансирование приоритетных направлений. Именно такая логика заложена и в украинском законопроекте.

В пояснительных материалах и коммуникациях отмечается, что новая институция консолидирует существующие программы поддержки бизнеса Фонда развития предпринимательства, расширяя их масштаб и набор инструментов. Речь идет, в частности, о возможности аккумулировать средства МФО и частных инвесторов и направлять их через банки-партнеры в целевые сегменты экономики - от производства до инноваций и критической инфраструктуры.

Дополнение

Верховная Рада предварительно поддержала документ в первом чтении в июне 2024 года.