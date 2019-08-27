Контррозвідка США стурбована посиленням діяльності китайських спецслужб в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Контррозвідка США серйозно стурбована активізацією діяльності китайських спецслужб в соцмережі LinkedIn, яка налічує 645 млн користувачів і забезпечує взаємодію між професіоналами в різних областях. Про це повідомила у вівторок газета The New York Times з посиланням на директора Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Іванина, передає УНН.
“Ми спостерігаємо за тим, як китайські розвідувальні служби здійснюють широкомасштабну діяльність, — привела газета його слова. — Замість того, щоб направляти шпигунів в США з метою рекрутувати одного єдиного агента, набагато ефективніше сидіти за комп’ютером в Китаї і направляти витримані в доброзичливому тоні запити тисячам потенційних цілей, використовуючи при цьому підроблені особисті дані”.
За даними The New York Times, Іванина назвав LinkedIn “найкращим майданчиком для збору інформації”, але при цьому утримався від конкретики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter заборонив рекламу державних ЗМІ
Представник LinkedIn Ніколь Леверіч заявила газеті The New York Times, що її компанія активно видаляє підроблені акаунти і використовує при цьому інформацію, що надходить з різних джерел, в тому числі з урядових відомств. “Ми домагаємося дотримання наших правил, які абсолютно зрозумілі: створення підроблених аккаунтів або спроби брехати або вводити користувачів в оману є порушенням умов використання нашого ресурсу”, — заявила вона.
Нагадаємо, останнім часом масштаби використання китайськими спецслужбами соціальних мереж привернули пильну увагу і Facebook, Twitter і YouTube почали виявляти і видаляти акаунти, через які може поширюватися “китайська дезінформація”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Facebook активно торгують зброєю, не дивлячись на заборону