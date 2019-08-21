У Facebook активно торгують зброєю, не дивлячись на заборону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Користувачі Facebook за допомогою сервісу Marketplace для розміщення приватних оголошень активно торгують вогнепальною зброєю, не дивлячись на існуючу заборону. Про це йдеться в статті, опублікованій у вівторок в електронній версії газети The Wall Street Journal, передає УНН.
Як зазначає видання, в сервісі набула широкого поширення практика розміщення пропозицій про продаж за значно завищеними цінами футлярів для зберігання зброї. У таких випадках користувач насправді розраховує продати не футляр, а зброю. Умови продажу уточнюються в особистому листуванні. Таким чином формально заборона на продаж зброї в соцмережі не порушується.
У публікації, як приклад наводиться оголошення, розміщене користувачем з американського штату Північна Кароліна. Він повідомляє, що готовий продати за 950 доларів футляр для зберігання гвинтівки, який в магазинах коштує близько 30 доларів. У бесіді з журналістом видання користувач зізнався, що насправді продає напівавтоматичну гвинтівку. Він зазначив, що протягом двох годин після публікації оголошення до нього звернулися за додатковою інформацією щонайменше 30 осіб. Продавець представив журналістам фотографію зброї.
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Видання наводить коментар представника Facebook. Вона запевнила, що співробітники соцмережі негайно вживають заходів, якщо викривають користувачів в торгівлі зброєю за допомогою Marketplace. Представник Facebook не уточнила, як саме намагаються припинити описаний в публікації метод.
Нагадаємо, суд ЄС розглядає діяльність Facebook.