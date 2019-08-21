В Facebook активно торгуют оружием, несмотря на существующий запрет

Как отмечает издание, в сервисе получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по значительно завышенным ценам футляров для хранения оружия. В таких случаях пользователь самом деле рассчитывает продать не футляр, а оружие. Условия продажи уточняются в личной переписке. Таким образом формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

В публикации, в качестве примера приводится объявление, размещенное пользователем из американского штата Северная Каролина. Он сообщает, что готов продать за 950 долларов футляр для хранения винтовки, который в магазинах стоит около 30 долларов. В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку. Он отметил, что в течение двух часов после публикации объявления к нему обратились за дополнительной информацией по меньшей мере 30 человек. Продавец представил журналистам фотографию оружия.

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Издание приводит комментарий представителя Facebook. Она заверила, что сотрудники соцсети немедленно принимают меры, если разоблачают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace. Представитель Facebook не уточнила, как именно пытаются прекратить описан в публикации метод.

Напомним, суд ЕС рассматривает деятельность Facebook.