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В Facebook активно торгуют оружием, несмотря на существующий запрет

В Facebook активно торгуют оружием, несмотря на существующий запрет

Киев  •  УНН

 • 11177 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Пользователи Facebook с помощью сервиса Marketplace для размещения частных объявлений активно торгуют огнестрельным оружием, несмотря на существующий запрет. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal, передает УНН.

Как отмечает издание, в сервисе получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по значительно завышенным ценам футляров для хранения оружия. В таких случаях пользователь самом деле рассчитывает продать не футляр, а оружие. Условия продажи уточняются в личной переписке. Таким образом формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

В публикации, в качестве примера приводится объявление, размещенное пользователем из американского штата Северная Каролина. Он сообщает, что готов продать за 950 долларов футляр для хранения винтовки, который в магазинах стоит около 30 долларов. В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку. Он отметил, что в течение двух часов после публикации объявления к нему обратились за дополнительной информацией по меньшей мере 30 человек. Продавец представил журналистам фотографию оружия.

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Издание приводит комментарий представителя Facebook. Она заверила, что сотрудники соцсети немедленно принимают меры, если разоблачают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace. Представитель Facebook не уточнила, как именно пытаются прекратить описан в публикации метод.

Напомним, суд ЕС рассматривает деятельность Facebook.

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