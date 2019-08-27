Контрразведка США обеспокоена усилением деятельности китайских спецслужб в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Контрразведка США серьезно обеспокоена активизацией деятельности китайских спецслужб в соцсети LinkedIn, которая насчитывает 645 млн пользователей и обеспечивает взаимодействие между профессионалами в различных областях. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Иванина, передает УНН.
“Мы наблюдаем за тем, как китайские разведывательные службы осуществляют широкомасштабную деятельность, — привела газета его слова. — Вместо того, чтобы направлять шпионов в США с целью рекрутировать одного единственного агента, гораздо эффективнее сидеть за компьютером в Китае и направлять выдержанные в доброжелательном тоне запросы тысячам потенциальных целей, используя при этом поддельные личные данные”.
По данным The New York Times, Иванина назвал LinkedIn “лучшей площадкой для сбора информации”, но при этом воздержался от конкретики.
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Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила газете The New York Times, что ее компания активно удаляет поддельные аккаунты и использует при этом информацию, поступающую из различных источников, в том числе из правительственных ведомств. “Мы добиваемся соблюдения наших правил, которые совершенно ясны: создание поддельных аккаунтов или попытки врать или вводить пользователей в заблуждение является нарушением условий использования нашего ресурса”, — заявила она.
Напомним, в последнее время масштабы использования китайскими спецслужбами социальных сетей привлекли пристальное внимание и Facebook, Twitter и YouTube начали обнаруживать и удалять аккаунты, через которые может распространяться “китайская дезинформация”.
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