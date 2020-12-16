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Нацгвардієць Марків зустрівся з Сенцовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Звільнений з італійської в’язниці нацгвардієць Віталій Марків зустрівся з українським режисером і колишнім політв’язнем Олегом Сенцовим. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Нацгвардієць Марків зустрівся з Сенцовим

“Це була неймовірна зустріч та довга розмова з справжнім Героєм!” - написав Олег Сенцов та опублікував фото, на якому він та Віталій Марків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хотів побачити побратимів: Марків побував в районі проведення ООС

Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.

Також нагадаємо, Олег Сенцов із іншими українськими політв’язнями вийшов на волю 7 вересня 2019 року. Його звільнення вимагали в усьому світі. Загалом у неволі українець перебував 1946 днів.

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