Нацгвардієць Марків зустрівся з Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Звільнений з італійської в’язниці нацгвардієць Віталій Марків зустрівся з українським режисером і колишнім політв’язнем Олегом Сенцовим. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Це була неймовірна зустріч та довга розмова з справжнім Героєм!” - написав Олег Сенцов та опублікував фото, на якому він та Віталій Марків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хотів побачити побратимів: Марків побував в районі проведення ООС
Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.
Також нагадаємо, Олег Сенцов із іншими українськими політв’язнями вийшов на волю 7 вересня 2019 року. Його звільнення вимагали в усьому світі. Загалом у неволі українець перебував 1946 днів.