Нацгвардієць Марків зустрівся з Сенцовим

“Це була неймовірна зустріч та довга розмова з справжнім Героєм!” - написав Олег Сенцов та опублікував фото, на якому він та Віталій Марків.

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Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.

Також нагадаємо, Олег Сенцов із іншими українськими політв’язнями вийшов на волю 7 вересня 2019 року. Його звільнення вимагали в усьому світі. Загалом у неволі українець перебував 1946 днів.