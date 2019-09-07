Мама Сенцова: я його дочекалася
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Мама звільненого українського режисера з Криму Олега Сенцова збирається в неділю, 8 вересня, разом з онуком Владом виїхати до Києва до сина. Про це вона сказала в телефонній розмові з сином в перші хвилини після приземлення літака з раніше утримуваними в Росії громадянами України в “Борисполі”, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.
“Я бачу тебе! З Аліною! Ти як? Моя радість! Цілую, обіймаю! На завтра готуюся”, — сказала Людмила Сенцова.
“Я б одне говорила:” Дякую, дякую!“... Не знаю, за що. Так і хочеться сказати “Дякую”. Це дуже страшно. Мені багато років, я можу не дочекатися. Я його дочекалася. Я завтра його обійму“, — додала Людмила Сенцова.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 7 вересня зустрів в аеропорту “Бориспіль” 35 раніше утримуваних в Росії українських громадян.
Зустрічати українців прибули їхні родичі. Під час приземлення літака пролунали оплески.