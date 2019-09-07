Мама Сенцова: я его дождалась
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Мама освобожденного украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова собирается в воскресенье, 8 сентября, вместе с внуком Владом выехать в Киев к сыну. Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном в первые минуты после приземления самолета с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины в "Борисполе", передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
“Я вижу тебя! С Алиной! Ты как? Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь”, — сказала Людмила Сенцова.
“Я бы одно говорила: „Спасибо, спасибо!“ ... Не знаю, за что. Так и хочется сказать „Спасибо“. Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму ”, - добавила Людмила Сенцова.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября встретил в аэропорту “Борисполь” 35 ранее находящихся в России украинских граждан.
Встречать украинцев прибыли их родственники. Во время приземления самолета раздались аплодисменты.