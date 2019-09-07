Мама Сенцова: я его дождалась

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 95728 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115859 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107588 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114116 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121525 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149233 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140546 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190145 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116775 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мама Сенцова: я его дождалась

Мама Сенцова: я его дождалась

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Мама освобожденного украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова собирается в воскресенье, 8 сентября, вместе с внуком Владом выехать в Киев к сыну. Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном в первые минуты после приземления самолета с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины в "Борисполе", передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

“Я вижу тебя! С Алиной! Ты как? Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь”, — сказала Людмила Сенцова.

“Я бы одно говорила: „Спасибо, спасибо!“ ... Не знаю, за что. Так и хочется сказать „Спасибо“. Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму ”, - добавила Людмила Сенцова.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября встретил в аэропорту “Борисполь” 35 ранее находящихся в России украинских граждан.

Встречать украинцев прибыли их родственники. Во время приземления самолета раздались аплодисменты.

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