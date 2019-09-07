Сенцов: навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги дуже далеко. На цьому наголосив український режисер Олег Сенцов, одразу по прибуттю в Україну, передає кореспондент УНН.