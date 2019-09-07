Сенцов: навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги дуже далеко. На цьому наголосив український режисер Олег Сенцов, одразу по прибуттю в Україну, передає кореспондент УНН.
Режисер відзначив, що дуже радий бути на рідній землі, а також подякував усім тим, хто допомагав і підтримував в'язнів та їхні родини.
"... велике дякую всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам, нашим сім'ям, які боролися за нас, добивалися нашого звільнення", - сказав він.
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Також він додав, що має надію, що на волі невдовзі опиняться всі українці, яких незаконно засудили в РФ. Разом з тим він додав, що боротьба на цьому не завершується.
"Навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Але перемога обов'язково буде за нашою країно. У нас немає іншого вибору. Слава Україні!» - резюмував він.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Як повідомляв УНН, у Європарламенті заявили, що вже чекають зустрічі з Олегом Сенцовим, який сьогодні повернувся в Україну.