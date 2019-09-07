У Європарламенті чекають зустрічі з Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Європейському Парламенті з нетерпінням чекають зустрічі з режисером Олегом Сенцовим, який до сьогоднішнього дня утримувався в Росії. Про це в своєму мікроблозі в Twitter написав журналіст брюссельскої філії видання “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Представник Європейської народної партії (Майкл) Галер заявив, що вони з нетерпінням чекають можливості особисто зустрітися з лауреатом Сахарова в Сенаті в 2018 році в Європейському парламенті при першій можливості”, — написав журналіст.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського парламенту (ЄП) в Страсбурзі Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.