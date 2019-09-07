Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Режиссер отметил, что очень рад быть на родной земле, а также поблагодарил всех тех, кто помогал и поддерживал заключенных и их семьи.

“... большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения”, — сказал он.

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Также он добавил, что надеется, что на свободе вскоре окажутся все украинцы, которых незаконно задержали в РФ. Вместе с тем он добавил, что борьба на этом не заканчивается.

“Даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа обязательно будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!” — резюмировал он.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.

Как сообщал УНН, в Европарламенте заявили, что уже ждут встречи с Олегом Сенцовым, который сегодня вернулся в Украину.