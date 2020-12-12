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Хотів побачити побратимів: Марків побував в районі проведення ООС

Хотів побачити побратимів: Марків побував в районі проведення ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків через місяць після свого звільнення та повернення до України завітав до зони проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба угруповання Національної гвардії України в ООС, передає УНН.

За словами нацгвардійця, ця поїздка для нього була надзвичайно очікуваною та хвилюючою.

“Повернувшись на батьківщину одним з першочерговим пріоритетів для себе визначив поїздку в район проведення ООС. Хотів побувати там, побачити своїх побратимів, з якими воював пліч-о-пліч. А ще — віддати шану тим, хто поклав життя за Україну”, — зазначив Марків.

Він побував на горі Карачун, у місті Попасна, відвідав Слов’янськ, де в боях за місто та його околиці приймав безпосередню участь.

“Ті бої за Слов’янськ були важкими і виснажливими. Нас „накривали“ безперестанку. Але ми чітко розуміли — перемога буде за нами. І звільнення міста стало одним з ключових та переломних моментів, дозволило продовжувати звільняти українські території від російських бандформувань”, — згадує нацгвардієць.

Також Віталій Марків зустрівся із побратимами з батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького та поклав квіти до пам’ятних знаків та меморіалів загиблим гвардійцям.

Як повідомляв УНН, 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку в Італії. За словами голови МВС України Арсена Авакова, режим президента РФ Володимира Путіна фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа рішенням про заочний арешт військовослужбовця.

Українські Національні Новини

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