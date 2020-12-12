Хотів побачити побратимів: Марків побував в районі проведення ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків через місяць після свого звільнення та повернення до України завітав до зони проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба угруповання Національної гвардії України в ООС, передає УНН.
За словами нацгвардійця, ця поїздка для нього була надзвичайно очікуваною та хвилюючою.
“Повернувшись на батьківщину одним з першочерговим пріоритетів для себе визначив поїздку в район проведення ООС. Хотів побувати там, побачити своїх побратимів, з якими воював пліч-о-пліч. А ще — віддати шану тим, хто поклав життя за Україну”, — зазначив Марків.
Він побував на горі Карачун, у місті Попасна, відвідав Слов’янськ, де в боях за місто та його околиці приймав безпосередню участь.
“Ті бої за Слов’янськ були важкими і виснажливими. Нас „накривали“ безперестанку. Але ми чітко розуміли — перемога буде за нами. І звільнення міста стало одним з ключових та переломних моментів, дозволило продовжувати звільняти українські території від російських бандформувань”, — згадує нацгвардієць.
Також Віталій Марків зустрівся із побратимами з батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького та поклав квіти до пам’ятних знаків та меморіалів загиблим гвардійцям.
Як повідомляв УНН, 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку в Італії. За словами голови МВС України Арсена Авакова, режим президента РФ Володимира Путіна фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа рішенням про заочний арешт військовослужбовця.