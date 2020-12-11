Басманний суд Москви вирішив заочно "заарештувати" виправданого нацгвардійця Марківа

“Суд задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Віталія Марківа, обвинуваченого за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції в РФ”, — повідомили цю інформацію також федеральному агентству ТАСС в пресслужбі суду.

У суді не уточнили інших подробиць, проте джерело російського агентства в правоохоронних органах підкреслило, що мова йде саме про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, виправданого 3 листопада цього року Апеляційним судом Мілана.

4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку.