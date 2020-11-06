Марків припускає, що до його арешту в Італії причетна Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків, якого нещодавно звільнили з італійської в'язниці, припустив участь Російської Федерації в організації його арешту та винесенню вироку. Про це він заявив у ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Якщо на початку в мене були сумніви, то надалі вони зникли. У мотиваційній частині вироку йшла мова не лише про навмисне вбивство журналіста. Там ішлося взагалі про кримінальні військові злочини. Це абсолютна нісенітниця. Я зрозумів “звідки віє вітер”. Зі сторони агресора. У мотиваційній частині суду було записано, що сепаратисти своїм життям ризикували й захищали журналістів. А військовослужбовці (військовослужбовці Нацгвардії — ред.) навмисно, "через нудьгу", адже це мотиваційна частина, стріляли по журналістах. Це не відповідає дійсності. Я це заперечую”, - наголосив Марків.
Також нацгвардієць Марків розповів своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері.
Нагадаємо, 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Вже 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну.