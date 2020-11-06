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Нацгвардієць Марків розповів про своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері

Нацгвардієць Марків розповів про своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері

Київ • УНН

 • 27189 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків, якого нещодавно звільнили з італійської в'язниці, розповів про свій арешт у Болоньї, а також про 28 сусідів по камері. Про це він заявив у ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Під час польоту не було ніякої загрози. Я не відчував себе винним. Але сталося те, що сталося. У Болоньї нас зустріли мій вітчим та сестра й коли ми сіли в автомобіль, буквально, після виїзду зі стоянки нас зупинила патрульна машина карабінерів.

Згодом, під'їхало ще 4 машини працівників італійської поліції й стався арешт. Наручники й життя зупинилося на цій точці — “приземлення в Італію”, - зазначив Марків.

Після Арешту Марківу нічого не говорили. Протягом слідства, яке тривало 10 місяців нацгвардійцю змінили 28 сусідів по камері.

“З якою метою я вже зараз не знаю, але можу здогадуватися. Вони старалися мене розговорити. На мою думку, вони мали втертися в довіру та щось дізнатися”, - зауважив Марків.

Нагадаємо, 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Вже 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну.

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