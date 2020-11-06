Нацгвардеец Маркив рассказал о своем задержании в Италии и 28 сокамерниках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив, которого недавно освободили из итальянской тюрьмы, рассказал о своем аресте в Болонье, а также о 28 сокамерниках. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Во время полета не было никакой угрозы. Я не чувствовал себя виноватым. Но произошло то, что произошло. В Болонье нас встретили мой отчим и сестра и когда мы сели в автомобиль, буквально, после выезда со стоянки нас остановила патрульная машина карабинеров.
Впоследствии, подъехало еще 4 машины работников итальянской полиции и произошел арест. Наручники и жизнь остановилась на этой точке - "приземления в Италию", - отметил Марков.
После ареста Маркиву ничего не говорили. В течение следствия, которое длилось 10 месяцев нацгвардейцу сменили 28 сокамерников.
"С какой целью я уже сейчас не знаю, но могу догадываться. Они старались меня разговорить. По моему мнению, они должны были втереться в доверие и что-то узнать", - отметил Маркив.
Напомним, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардийца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
Уже 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину.