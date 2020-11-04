Віталій Марків повернувся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Рейс із нацгвардійцем Віталієм Марківим, звільненого і виправданого напередодні італійським судом, приземлився в Україні, передає кореспондент УНН.
Так, Віталій вийшов з літака, тримаючи у руках український прапор.
За ним вийшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
На злітній смузі Марківа зустрічала дружина.
Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту у Болоньї з 30 червня 2017 року.