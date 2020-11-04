Виталий Маркив вернулся в Украину

Так, Виталий вышел из самолета, держа в руках украинский флаг.

За ним вышли министр внутренних дел Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На взлетной полосе Маркива встречала жена.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его. Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.