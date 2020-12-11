Аваков відреагував на рішення РФ "арештувати" Марківа

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Режим президента РФ Володимира Путіна фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа рішенням про заочний арешт військовослужбовця. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!" Україна ніколи не залишить свого солдата!", - наголосив глава МВС.

Нагадаємо, Басманний суд Москви заочно заарештував військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито вбивстві двох журналістів під Слов’янськом у травні 2014 року і раніше виправданого Міланським апеляційним судом.

У суді не уточнили інших подробиць, проте джерело російського агентства у правоохоронних органах підкреслило, що мова йде саме про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, виправданого 3 листопада цього року Апеляційним судом Мілана.

Як повідомляв УНН, 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

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