Хотел увидеть побратимов: Маркив побывал в районе проведения ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Нацгвардеець Виталий Маркив через месяц после своего освобождения и возвращения в Украину посетил зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба группировки Национальной гвардии Украины в ООС, передает УНН.
По словам нацгвардейца, эта поездка для него была очень ожидаемой и волнующей.
“Вернувшись на родину, одним из первоочередным приоритетов для себя определил поездку в район проведения ООС. Хотел побывать там, увидеть своих побратимов, с которыми воевал бок о бок. А еще — отдать дань уважения тем, кто положил жизнь за Украину”, — отметил Марков.
Он побывал на горе Карачун, в городе Попасная, посетил Славянск, где в боях за город и его окрестности принимал непосредственное участие.
“Те бои за Славянск были тяжелыми и изнурительными. Нас „накрывали“ беспрестанно. Но мы четко понимали — победа будет за нами. И освобождение города стало одним из ключевых и переломных моментов, позволило продолжать освобождать украинские территории от российских бандформирований”, — вспоминает нацгвардеец.
Также Виталий Маркив встретился с побратимами из батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого и возложил цветы к памятным знакам и мемориалам погибшим гвардейцам.
Как сообщал УНН, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец допустил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора в Италии. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего.