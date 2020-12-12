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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66510 просмотра

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Хотел увидеть побратимов: Маркив побывал в районе проведения ООС

Хотел увидеть побратимов: Маркив побывал в районе проведения ООС

Киев  •  УНН

 • 16884 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Нацгвардеець Виталий Маркив через месяц после своего освобождения и возвращения в Украину посетил зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба группировки Национальной гвардии Украины в ООС, передает УНН.

По словам нацгвардейца, эта поездка для него была очень ожидаемой и волнующей.

“Вернувшись на родину, одним из первоочередным приоритетов для себя определил поездку в район проведения ООС. Хотел побывать там, увидеть своих побратимов, с которыми воевал бок о бок. А еще — отдать дань уважения тем, кто положил жизнь за Украину”, — отметил Марков.

Он побывал на горе Карачун, в городе Попасная, посетил Славянск, где в боях за город и его окрестности принимал непосредственное участие.

“Те бои за Славянск были тяжелыми и изнурительными. Нас „накрывали“ беспрестанно. Но мы четко понимали — победа будет за нами. И освобождение города стало одним из ключевых и переломных моментов, позволило продолжать освобождать украинские территории от российских бандформирований”, — вспоминает нацгвардеец.

Также Виталий Маркив встретился с побратимами из батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого и возложил цветы к памятным знакам и мемориалам погибшим гвардейцам.

Как сообщал УНН, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец допустил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора в Италии. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего.

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