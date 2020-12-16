Нацгвардеец Маркив встретился с Сенцовым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив встретился с украинским режиссером и бывшим политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Это была невероятная встреча и долгий разговор с настоящим Героем!" - написал Олег Сенцов и опубликовал фото, на котором он и Виталий Маркив.
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Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.
Также напомним, Олег Сенцов с другими украинскими политзаключенными вышел на свободу 7 сентября 2019 года. Его освобождения требовали во всем мире. Всего в неволе украинец находился 1946 дней.