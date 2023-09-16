Нацбанк України з 16 вересня обмежив низку валютних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національний банк України повідомив, що з 16 вересня пом'якшить низку валютних обмежень, щоб покращити роботу готівкового сегмента валютного ринку. Зокрема, НБУ збільшить пропозиції готівкової іноземної валюти, розширить перелік медпослуг, які можна оплатити транскордонним переказом та розблокує платежі за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням українського уряду, передає УНН.
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"Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегмента валютного ринку, збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, постраждалих від бойових дій та інших категорій населення, а також створення умов для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями", - йдеться в повідомленні.
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Так, з 16 вересня НБУ розширив можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти. Тепер, під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.
Крім цього, НБУ розширить перелік медичних послуг, для оплати яких громадяни мають змогу переказувати кошти за кордон. До відповідного переліку додали послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.
"Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування", - зауважили в Нацбанку.
Також Національний банк дав змогу держпідприємствам та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, переказувати кошти за кордон за зовнішніми боргами, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабміном. Крім цього, банк дозволив здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.
"Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", - поінформували в НБУ.
Нагадаємо
Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із завтрашнього дня.