НБУ знизив облікову ставку до 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.
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“Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із 15 вересня 2023 року. Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень”, - йдеться у повідомленні НБУ.
Зазначається, що такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності. Це важливо для збереження стійкості валютного ринку та подальшого зниження інфляції.
Крім того, вирішено:
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- знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 16%, а за кредитами рефінансування – на 2 в.п. до 22%;
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- знизити частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, до 35% із поточних 70%. Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів.
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Передбачається, що цикл зниження облікової ставки продовжуватиметься. Його реалізація й надалі узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції.
Водночас, якщо посиляться ризики для курсової стійкості, НБУ коригуватиме свої рішення та прогноз облікової ставки.
Довідково
Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.