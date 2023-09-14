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НБУ снизил учетную ставку до 20%

НБУ снизил учетную ставку до 20%

Киев • УНН

 • 263421 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Цитата

“Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября 2023 года. Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений”, - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что такой шаг поддержит восстановление экономики и одновременно не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности. Это важно для сохранения устойчивости валютного рынка и дальнейшего снижения инфляции.

Кроме того, решено:

  • снизить ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 16%, а по кредитам рефинансирования – на 2 п.п. до 22%;
  • снизить долю остатков срочных депозитов физических лиц, учитываемую при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты, до 35% с текущих 70%. Это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов.

Предполагается, что цикл снижения учетной ставки будет продолжаться. Его реализация и в дальнейшем будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки для устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции.

В то же время, если усилятся риски для курсовой устойчивости, НБУ будет корректировать свои решения и прогноз учетной ставки.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

Украинские Национальные Новости

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