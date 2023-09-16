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Нацбанк Украины с 16 сентября ограничил ряд валютных ограничений

Нацбанк Украины с 16 сентября ограничил ряд валютных ограничений

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что с 16 сентября смягчит ряд валютных ограничений, чтобы улучшить работу наличного сегмента валютного рынка. В частности, НБУ увеличит предложения наличной иностранной валюты, расширит перечень медуслуг, которые можно оплатить трансграничным переводом и разблокирует платежи по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию украинского правительства, передает УНН. 

Цитата

"Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка, увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для воинов, защищающих наше государство, пострадавших от боевых действий и других категорий населения, а также создания условий для реструктуризации внешних кредитов государственными компаниями", - говорится в сообщении.

Детали

Так, с 16 сентября НБУ расширил возможности для банков и небанковских финансовых учреждений осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты. Теперь, при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение имеет возможность продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Кроме этого, НБУ расширит перечень медицинских услуг, для оплаты которых граждане могут переводить средства за границу. В соответствующий перечень добавили услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

"Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, которые нуждаются в протезировании", - отметили в Нацбанке.

Также Национальный банк позволил госпредприятиям и хозяйственным обществам, 100% акций которых принадлежат государству, переводить средства за границу по внешним долгам, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабмином. Кроме этого, банк разрешил осуществлять другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

"Такие изменения будут способствовать надлежащему завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", - проинформировали в НБУ.

Напомним

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с завтрашнего дня.

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