НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times

Північноатлантичний Альянс (НАТО) розглядає можливість "більш агресивної" реакції на кібератаки, саботаж та порушення повітряного простору з боку росії. Про це у коментарі Financial Times повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує УНН.

За його словами, Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку москви.

Ми вивчаємо все. ... У кіберпростірі ми певним чином реагуємо. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, а не реагувати

"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу

Видання вказує, що Європа вже постраждала від численних інцидентів гібридної війни, деякі з яких приписуються росії, – від перерізання кабелів у Балтійському морі до кібератак по всьому континенту.

Деякі дипломати, особливо зі східноєвропейських країн, закликали НАТО перестати просто реагувати, натомість завдати удару у відповідь. Така відповідь була б найлегшою для кібератак, де багато країн мають наступальні можливості, але була б менш легкою у випадках диверсій або вторгнення дронів

Драгоне вважає, що "превентивний удар" можна вважати "оборонною дією", але "це далі від нашого звичайного способу мислення та поведінки".

Бути більш агресивним порівняно з агресивністю нашого опонента може бути варіантом. ... Як досягається стримування - через удари у відповідь або через превентивний удар - це те, що ми повинні глибоко проаналізувати, тому що в майбутньому може виникнути ще більший тиск