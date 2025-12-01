НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times

$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 листопада, 18:02 • 21772 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 29428 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 29834 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 31981 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 32291 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33813 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 41202 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32776 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27930 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24338 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
89%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки30 листопада, 17:47 • 9176 перегляди
Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО30 листопада, 18:26 • 4234 перегляди
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб30 листопада, 19:15 • 6534 перегляди
"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму30 листопада, 19:41 • 5392 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto23:58 • 5334 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 49543 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 91828 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 74317 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 82432 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 80453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 49543 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 46508 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 63131 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 82290 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 113640 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
FIFA (серія відеоігор)

НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times

Київ • УНН

 • 156 перегляди

НАТО розглядає можливість посилення реакції на гібридну війну з боку росії, включаючи кібератаки рф, саботаж та порушення повітряного простору. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне не виключає, що Альянс бути більш проактивними у відповідь на ці дії.

НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times

Північноатлантичний Альянс (НАТО) розглядає можливість "більш агресивної" реакції на кібератаки, саботаж та порушення повітряного простору з боку росії. Про це у коментарі Financial Times повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку москви.

Ми вивчаємо все. ... У кіберпростірі ми певним чином реагуємо. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, а не реагувати

- сказав військовий.

"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу29.11.25, 21:57 • 7752 перегляди

Видання вказує, що Європа вже постраждала від численних інцидентів гібридної війни, деякі з яких приписуються росії, – від перерізання кабелів у Балтійському морі до кібератак по всьому континенту.

Деякі дипломати, особливо зі східноєвропейських країн, закликали НАТО перестати просто реагувати, натомість завдати удару у відповідь. Така відповідь була б найлегшою для кібератак, де багато країн мають наступальні можливості, але була б менш легкою у випадках диверсій або вторгнення дронів

- йдеться у статті.

Драгоне вважає, що "превентивний удар" можна вважати "оборонною дією", але "це далі від нашого звичайного способу мислення та поведінки".

Бути більш агресивним порівняно з агресивністю нашого опонента може бути варіантом. ... Як досягається стримування - через удари у відповідь або через превентивний удар - це те, що ми повинні глибоко проаналізувати, тому що в майбутньому може виникнути ще більший тиск

- сказав голова військового комітету НАТО.

Водночас він додав, що питання полягають "у правовій базі, юрисдикційній базі".

"Якщо все, що ми робимо, це продовжуємо реагувати, ми просто запрошуємо росію продовжувати потуги, продовжувати завдавати нам шкоди. Особливо, коли гібридна війна асиметрична - їм це коштує мало, а нам - багато. Нам потрібно намагатися бути більш винахідливими", - резюмував Драгоне.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією, тоді як США скорочують свою військову присутність у Європі.

Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО30.11.25, 20:26 • 4268 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу