НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times

Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает возможность «более агрессивной» реакции на кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства со стороны России. Об этом в комментарии сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, информирует УНН.

По его словам, Альянс рассматривает возможность усиления своей реакции на гибридную войну со стороны Москвы.

Мы изучаем все. ... В киберпространстве мы определенным образом реагируем. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными, а не реагировать - сказал военный.

Издание указывает, что Европа уже пострадала от многочисленных инцидентов гибридной войны, некоторые из которых приписываются России, – от перерезания кабелей в Балтийском море до кибератак по всему континенту.

Некоторые дипломаты, особенно из восточноевропейских стран, призывали НАТО перестать просто реагировать, вместо этого нанести ответный удар. Такой ответ был бы самым легким для кибератак, где многие страны имеют наступательные возможности, но был бы менее легким в случаях диверсий или вторжения дронов - говорится в статье.

Драгоне считает, что «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием», но «это дальше от нашего обычного образа мышления и поведения».

Быть более агрессивным по сравнению с агрессивностью нашего оппонента может быть вариантом. ... Как достигается сдерживание – через ответные удары или через превентивный удар – это то, что мы должны глубоко проанализировать, потому что в будущем может возникнуть еще большее давление - сказал глава военного комитета НАТО.

В то же время он добавил, что вопросы заключаются «в правовой базе, юрисдикционной базе».

«Если все, что мы делаем, это продолжаем реагировать, мы просто приглашаем Россию продолжать попытки, продолжать наносить нам ущерб. Особенно, когда гибридная война асимметрична – им это стоит мало, а нам – много. Нам нужно стараться быть более изобретательными», - резюмировал Драгоне.

По информации Bloomberg, НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией, тогда как США сокращают свое военное присутствие в Европе.

