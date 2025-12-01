НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times

$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 21586 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 29055 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 29624 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 31782 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 32133 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33746 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41151 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32747 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27921 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24334 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30 ноября, 17:21 • 10110 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики30 ноября, 17:47 • 8972 просмотра
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30 ноября, 19:15 • 6340 просмотра
"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума30 ноября, 19:41 • 5194 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto23:58 • 5136 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49384 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 91707 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 74207 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 82303 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 80357 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49384 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 46460 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 63089 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 82246 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 113602 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times

Киев • УНН

 • 34 просмотра

НАТО рассматривает возможность усиления реакции на гибридную войну со стороны россии, включая кибератаки рф, саботаж и нарушения воздушного пространства. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне не исключает, что Альянс будет более проактивным в ответ на эти действия.

НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times

Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает возможность «более агрессивной» реакции на кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства со стороны России. Об этом в комментарии сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Альянс рассматривает возможность усиления своей реакции на гибридную войну со стороны Москвы.

Мы изучаем все. ... В киберпространстве мы определенным образом реагируем. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными, а не реагировать

- сказал военный.

"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания Альянса29.11.25, 21:57 • 7752 просмотра

Издание указывает, что Европа уже пострадала от многочисленных инцидентов гибридной войны, некоторые из которых приписываются России, – от перерезания кабелей в Балтийском море до кибератак по всему континенту.

Некоторые дипломаты, особенно из восточноевропейских стран, призывали НАТО перестать просто реагировать, вместо этого нанести ответный удар. Такой ответ был бы самым легким для кибератак, где многие страны имеют наступательные возможности, но был бы менее легким в случаях диверсий или вторжения дронов

- говорится в статье.

Драгоне считает, что «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием», но «это дальше от нашего обычного образа мышления и поведения».

Быть более агрессивным по сравнению с агрессивностью нашего оппонента может быть вариантом. ... Как достигается сдерживание – через ответные удары или через превентивный удар – это то, что мы должны глубоко проанализировать, потому что в будущем может возникнуть еще большее давление

- сказал глава военного комитета НАТО.

В то же время он добавил, что вопросы заключаются «в правовой базе, юрисдикционной базе».

«Если все, что мы делаем, это продолжаем реагировать, мы просто приглашаем Россию продолжать попытки, продолжать наносить нам ущерб. Особенно, когда гибридная война асимметрична – им это стоит мало, а нам – много. Нам нужно стараться быть более изобретательными», - резюмировал Драгоне.

Напомним

По информации Bloomberg, НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией, тогда как США сокращают свое военное присутствие в Европе.

Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО30.11.25, 20:26 • 4220 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира