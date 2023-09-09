НАТО проводить масштабні навчання у Балтійському морі з відбиття потенційної атаки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У суботу, 9 вересня, військово-морські підрозділи країн НАТО розпочали масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії. Тренування спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу росії, включно з можливою контратакою, заявив командувач Військово-морських сил Німеччини, повідомляє ERR, пише УНН.
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"Ми посилаємо росії чіткий сигнал про пильність: тільки не при нас", - заявив журналістам у Берліні віце-адмірал Ян Крістіан Каак.
Він додав, що надійне стримування має містити в собі наступальні здібності.
Деталі
У двотижневих навчаннях "Північне узбережжя" беруть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих у районі Балтійського моря, а також військово-морські підрозділи зі США, Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції, які не входять до НАТО.
Під час маневрів також проводять десантні операції і нанесення ударів по суші з моря.
Військово-морські сили США направили на навчання 200-метрове судно Mesa Verde, призначене для транспортування і висадки близько 800 морських піхотинців.
Другим напрямком навчань стане забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море.
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