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НАТО проводить масштабні навчання у Балтійському морі з відбиття потенційної атаки РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У суботу, 9 вересня, військово-морські підрозділи країн НАТО розпочали масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії. Тренування спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу росії, включно з можливою контратакою, заявив командувач Військово-морських сил Німеччини, повідомляє ERR, пише УНН.

Цитата

"Ми посилаємо росії чіткий сигнал про пильність: тільки не при нас", - заявив журналістам у Берліні віце-адмірал Ян Крістіан Каак.

Він додав, що надійне стримування має містити в собі наступальні здібності.

Деталі

У двотижневих навчаннях "Північне узбережжя" беруть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих у районі Балтійського моря, а також військово-морські підрозділи зі США, Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції, які не входять до НАТО.

Під час маневрів також проводять десантні операції і нанесення ударів по суші з моря.

Військово-морські сили США направили на навчання 200-метрове судно Mesa Verde, призначене для транспортування і висадки близько 800 морських піхотинців.

Другим напрямком навчань стане забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море.

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