НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море по отражению потенциальной атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В субботу, 9 сентября, военно-морские подразделения стран НАТО начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Тренировки направлены на отработку действий в случае нападения россии, включая возможную контратаку, заявил командующий Военно-морских сил Германии, сообщает ERR, пишет УНН.
Цитата
"Мы посылаем россии четкий сигнал о бдительности: только не при нас", - заявил журналистам в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
Он добавил, что надежное сдерживание должно включать в себя наступательные способности.
Детали
В двухнедельных учениях "Северное побережье" участвуют около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и Швеции, которые не входят в НАТО.
Во время маневров также проводятся десантные операции и нанесение ударов по суше с моря.
Военно-морские силы США направили на учения 200-метровое судно Mesa Verde, предназначенное для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев.
Вторым направлением учений станет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина примет участие в международных учениях Sea Breeze 23.3 в Черном море