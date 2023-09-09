НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море по отражению потенциальной атаки рф

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"Мы посылаем россии четкий сигнал о бдительности: только не при нас", - заявил журналистам в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Он добавил, что надежное сдерживание должно включать в себя наступательные способности.

Детали

В двухнедельных учениях "Северное побережье" участвуют около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и Швеции, которые не входят в НАТО.

Во время маневров также проводятся десантные операции и нанесение ударов по суше с моря.

Военно-морские силы США направили на учения 200-метровое судно Mesa Verde, предназначенное для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев.

Вторым направлением учений станет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.

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