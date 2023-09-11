НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Альянс планує зібрати 41 000 військовослужбовців наступного року для перевірки готовності до відбиття російського вторгнення, повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Наступного року НАТО готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни. В них візьмуть участь понад 40 000 військовослужбовців. Будуть відпрацьовувати, як Альянс відбиває російську агресію проти одного з його членів.
Навчання Steadfast Defender розпочнуться навесні наступного року і, як очікується, в них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 000 військовослужбовців, повідомили офіційні представники НАТО.
Вони покликані моделювати потенційні маневри проти супротивника, якого в цих навчаннях називають коаліцією на чолі з росією. Ці навчання також є першими з точки зору технічних можливостей, оскільки в них використовуватимуться реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.
В навчання візьмуть участь представники 32 країн. Вони відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії в лютому і березні.
Доповнення
У суботу, 9 вересня, військово-морські підрозділи країн НАТО розпочали масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії. Тренування спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу росії, включно з можливою контратакою.