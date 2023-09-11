НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Детали

В следующем году НАТО готовит крупнейшие совместные командно-штабные учения со времен холодной войны. В них примут участие более 40 000 военнослужащих. Будут отрабатывать, как Альянс отражает российскую агрессию против одного из его членов.

Учения Steadfast Defender начнутся весной следующего года и, как ожидается, в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих, сообщили официальные представители НАТО.

Они призваны моделировать потенциальные маневры против противника, которого в этих учениях называют коалицией во главе с россией. Эти учения также являются первыми с точки зрения технических возможностей, поскольку в них будут использоваться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

В учениях примут участие представители 32 стран. Они будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте.

Дополнение

В субботу, 9 сентября, военно-морские подразделения стран НАТО начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Тренировки направлены на отработку действий в случае нападения России, включая возможную контратаку.