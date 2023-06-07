НАТО має обговорити гарантії безпеки для Києва – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс має обговорити гарантії безпеки для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Столтенберг у середу заявив, що НАТО має обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після її війни з росією.
За його словами, коли повномасштабна війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки.
Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО - відповідно до статті 5 Вашингтонського договору - надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.