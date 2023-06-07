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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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НАТО должно обсудить гарантии безопасности для Киева - Столтенберг

Киев • УНН

 • 296968 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс должен обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

НАТО должно обсудить гарантии безопасности для Киева - Столтенберг

Сообщается, что Столтенберг в среду заявил, что НАТО должно обсудить варианты предоставления Украине гарантий безопасности на время после ее войны с россией.

По его словам, когда полномасштабная война закончится, НАТО потребует договоренностей, чтобы гарантировать, что россия не просто передислоцирует свои силы для следующей атаки.

В то же время Столтенберг дал понять, что НАТО - в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора - будет предоставлять полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наконец-то стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет присоединение Украины к НАТО. И наконец стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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