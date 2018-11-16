Наступного року очікується "бум" будівництва елеваторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уже кілька великих агрохолдингів повідомили про розширення своїх елеваторних потужностей в Україні на наступний рік, повідомляє УНН.
Компанія АПК-Інвест (Донецька область) - один з найбільших виробників свинини в Україні - збирається збільшити елеваторні потужності свого комбікормового заводу.
""АПК-Інвест" планує розширити потужності з 90 тис. тонн до 116 тис. тонн одноразового зберігання продукції", - відзначили в компанії.
Компанія "НВК Амарант" збирається під Миколаєвом побудувати спеціалізований елеватор для амаранту. Повідомляється, що під проект вже знайдений інвестор, і йому формують комерційну пропозицію.
Ще один елеватор в Миколаївській області з'явиться завдяки компанії "Укрземком". За словами головного агронома компанії Валерія Слободянюка, елеватор потрібен, щоб бути максимально наближеними до порту і зберігати врожай, а не продавати його відразу після збирання.
Відразу два нових елеватори наступного року запустить агрохолдинг "Кернел". В експлуатацію будуть введені потужності в Біловодах (Сумська обл.) та Ніжині (Чернігівська обл.).
"Бум" будівництва елеваторів пов'язують з держпрограмою компенсації будівництва переробних підприємств, анонсованою депутатами Ради на 2019 рік, куди можуть увійти і елеватори.
"Активна підтримка переробної промисловості та тваринництва, які в свою чергу просувають товар на зовнішні ринки, забезпечує створення товаровиробниками нових робочих місць, пожвавлення сільських територій, поліпшення соціальних стандартів життя, а також забезпечує надходження податків та інших доходів до місцевих бюджетів", - аргументував ініціативу в.о. голови Комітету ВР з аграрних питань Олександр Бакуменко.
Очікується, що компенсація держави на розвиток переробних підприємств становитиме 30%, проте точно про це стане відомо після затвердження відповідної постанови Кабміну.
Нагадаємо, цього року компенсацію за розвитку тваринницької інфраструктури отримали п'ять підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика", "Генетік-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004".