В следующем году ожидается “бум” строительства элеваторов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Уже несколько крупных агрохолдингов сообщили о расширении своих элеваторных мощностей в Украине на следующий год, сообщает УНН.
Компания АПК-Инвест (Донецкая область) — один из крупнейших производителей свинины в Украине — собирается увеличить элеваторные мощности своего комбикормового завода.
“„АПК-Инвест“ планирует расширить мощности с 90 тыс. тонн до 116 тыс. тонн единовременного хранения продукции”, — отметили в компании.
Компания “НВК Амарант” собирается под Николаевом построить специализированный элеватор для амаранта. Сообщается, что под проект уже найден инвестор и ему формируют коммерческое предложение.
Еще один элеватор в Николаевской области появится благодаря компании “Укрземком”. По словам главного агронома компании Валерия Слободянюка, элеватор нужен, чтобы быть максимально приближенными к порту и хранить урожай, а не продавать его сразу после уборки.
Сразу два новых элеватора в следующем году запустит агрохолдинг “Кернел”. В эксплуатацию будут введены мощности в Биловодах (Сумская обл.) и Нежине (Черниговская обл.).
“Бум” строительства элеваторов связывают с госпрограммой компенсации строительства перерабатывающих предприятий, анонсированной депутатами Рады на 2019 год, куда могут войти и элеваторы.
“Активная поддержка перерабатывающей промышленности и животноводства, которые в свою очередь продвигают товар на внешние рынки, обеспечивает создание товаропроизводителями новых рабочих мест, оживление сельских территорий, улучшение социальных стандартов жизни, а также обеспечивает поступление налогов и других доходов в местные бюджеты”, — аргументировал инициативу и.о. главы Комитета ВР по аграрным вопросам Александр Бакуменко.
Ожидается, что компенсация государства на развитие перерабатывающих предприятий будет составлять 30%, однако точно об этом станет известно после утверждения соответствующего постановления Кабмина.
Напомним, в этом году компенсацию за развития животноводческой инфраструктуры получили пять предприятий: “Прогрес”, “Вінницька птахофабрика”, “Генетік — Інвест”, “Урманське”, “Аграрна компанія 2004”.