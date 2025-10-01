Наступне засідання Європейської ради буде “днем рішень” - Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що наступне засідання Ради, яке пройде 23-24 жовтня, буде "днем рішень". Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Нагадаємо

Питання про те, як використовувати мільярди євро санкційних російських активів для підтримки України, буде продовжено на наступному засіданні Європейської ради 23-24 жовтня.