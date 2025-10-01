Следующее заседание Европейского совета будет "днем решений" - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующее заседание Совета, которое пройдет 23-24 октября, будет "днем решений". Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Приветствуя усилия лидеров по построению "Европы обороны" против общих угроз, президент Совета Антонио Коста заявил, что следующий саммит 23-34 октября будет "днем решений". - цитирует издание слова Кошты.

Напомним

Вопрос о том, как использовать миллиарды евро санкционных российских активов для поддержки Украины, будет продолжен на следующем заседании Европейского совета 23-24 октября.