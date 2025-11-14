Наступне засідання "Рамштайну" готується на 3 грудня - Шмигаль
Київ • УНН
Наступне засідання Контактної групи заплановано на 3 грудня. Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив на потребі України в додаткових системах ППО та керованих ракетах.
Наступне засідання Контактної групи готують на 3 грудня. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив під час відеоконференції за участі міністрів оборони країн Е5, передає УНН.
Готуємо наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру
Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки16.10.25, 12:58 • 3485 переглядiв
Нагадаємо
Денис Шмигаль у жовтні, під час засідання у форматі "Рамштайн", наголосив на потребі України в додаткових системах ППО та керованих ракетах під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Це пов'язано з продовженням повітряного терору Росії.