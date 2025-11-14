Следующее заседание "Рамштайна" готовится на 3 декабря - Шмыгаль
Киев • УНН
Следующее заседание Контактной группы запланировано на 3 декабря. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах.
Следующее заседание Контактной группы готовят на 3 декабря. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время видеоконференции с участием министров обороны стран Е5, передает УНН.
Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Спасибо союзникам за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира
Напомним
Денис Шмыгаль в октябре, во время заседания в формате "Рамштайн", отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это связано с продолжением воздушного террора России.