Следующее заседание "Рамштайна" готовится на 3 декабря - Шмыгаль

Следующее заседание Контактной группы готовят на 3 декабря. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время видеоконференции с участием министров обороны стран Е5, передает УНН.

Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Спасибо союзникам за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира - сообщил Шмыгаль.

Украина по итогам "Рамштайна" получила от союзников обязательств на более чем миллиард долларов: какие страны и сколько

Напомним

Денис Шмыгаль в октябре, во время заседания в формате "Рамштайн", отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это связано с продолжением воздушного террора России.