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Настоятельку храму УПЦ МП на Черкащині викрили на земельних оборудках

Настоятельку храму УПЦ МП на Черкащині викрили на земельних оборудках

Київ • УНН

 • 434122 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Настоятельку жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП) викрили на земельних оборудках. Її підозрюють у незаконній здачі в оренду більше ніж 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства упродовж 10 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію СБУ.

Цитата

«Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що "упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду більше ніж 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства".

«Орендатором» земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади», - інформує СБУ.

За даними слідства, «сторони» не укладали жодних договорів, а всі «розрахунки» здійснювали виключно на усних домовленостях.

«Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, наразі за матеріалами СБУ подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі у державну власність.

«У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії», - інформує СБУ.

Доповнення

Священнослужитель УПЦ МП, за даними СБУ, публічно виправдовував збройну агресію рф, воєнні злочини та агітував за підтримку ворожої армії під час окупації Харківщини.

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