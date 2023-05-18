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СБУ на Харківщині викрила клірика УПЦ МП, який активно служив окупантам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Священнослужитель УПЦ МП публічно виправдовував збройну агресію рф, воєнні злочини та агітував за підтримку ворожої армії під час окупації Харківщини. Зловмиснику загрожує до 8 років ґратами, пише УНН з посиланням на Telegram СБУ.

Деталі

Фігурантом став священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району. Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

Цитата

"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів", - повідомила Служба безпеки.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми",  - йдеться в повідомлення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

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