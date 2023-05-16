У Черкаській області будуть судити прокремлівського митрополита єпархії УПЦ (МП)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Прокремлівського митрополита єпархії УПЦ (МП) будуть судити за розпалювання міжрелігійної ворожнечі на користь країни-агресора, виправдовування російського вторгнення та розповсюдження прокремлівських наративів, пише УНН з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.
Цитата
"Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, а також виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. ч. 2 і 3 ст. 436-2 КК України)", - повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
Деталі
За даними слідства, керівник єпархії у своїх публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань, розпалюючи міжрелігійну ворожнечу на користь країни-агресора.
Крім того, після російського вторгнення під керівництвом митрополита було оновлено офіційний сайт єпархії за шаблоном православних інтернет-ресурсів держави-агресора, а також додано гіперпосилання, за якими можна було переходити на сайти РПЦ.
Священнослужитель забезпечував систематичне розміщення інформаційних матеріалів з наративами московського патріарха кирила і закликами до об’єднання церков та суспільства задля перемоги росії. Зміст публікацій містив ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії рф проти України.
Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним засобом контролю.
Досудове розслідування здійснювали співробітники УСБУ в Черкаській області.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру. За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном рпц. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти рпц виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП