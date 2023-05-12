В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП - екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу, повідомили у СБУ, пише УНН.
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"За матеріалами СБУ районний суд міста Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
Як зазначається, їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій", - повідомили у СБУ.
Доповнення
Як повідомили у СБУ, фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та «роздували» міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора.
За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим, вказали у СБУ. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії, додали у спецслужбі.