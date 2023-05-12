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В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП

В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП - экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу, сообщили в СБУ, пишет УНН.

Цитата

"По материалам СБУ районный суд города Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности", - сообщили в спецслужбе.

Детали

Как отмечается, они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий", - сообщили в СБУ.

Дополнение

Как сообщили в СБУ, фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и «раздували» межрелигиозную вражду в регионе в пользу страны-агрессора.

По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым, указали в СБУ. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии, добавили в спецслужбе.

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