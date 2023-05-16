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В Черкасской области будут судить прокремлевского митрополита епархии УПЦ (МП)

В Черкасской области будут судить прокремлевского митрополита епархии УПЦ (МП)

Киев • УНН

 • 771753 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Прокремлевского митрополита епархии УПЦ (МП) будут судить за разжигание межрелигиозной вражды в пользу страны-агрессора, оправдание российского вторжения и распространение прокремлевских нарративов, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

Цитата

"Прокурорами Черкасской областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя Черкасской епархии УПЦ МП по фактам нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 161, ч. ч. 2 и 3 ст. 436-2 УК Украины)", - сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, руководитель епархии в своих публичных высказываниях среди священнослужителей, верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений, разжигая межрелигиозную вражду в пользу страны-агрессора.

Кроме того, после российского вторжения под руководством митрополита был обновлен официальный сайт епархии по шаблону православных интернет-ресурсов государства-агрессора, а также добавлены гиперссылки, по которым можно было переходить на сайты РПЦ.

Священнослужитель обеспечивал систематическое размещение информационных материалов с нарративами московского патриарха кирилла и призывами к объединению церквей и общества для победы россии. Содержание публикаций содержало признаки оправдания, отрицания и признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом с электронным средством контроля.

Досудебное расследование осуществляли сотрудники УСБУ в Черкасской области.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывал действия захватчиков. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении. По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону рпц. При его разработке было использовано российское программное обеспечение, которое позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты рпц оправдывают вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов.

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