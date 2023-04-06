Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників. (...) На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, священнослужителю інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, вказали у СБУ.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – «patriarchia.ru» та «pravoslavie.ru», на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів", - вказали у спецслужбі.
Окрім того, зазначили у СБУ, "на «новому» сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України".
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