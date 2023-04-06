Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), пишет УНН.
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"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия захватчиков. (...) На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, священнослужителю инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)
Решается вопрос об избрании меры пресечения, указали в СБУ.
По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.
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