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Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП вручили подозрение

Киев • УНН

 • 464266 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия захватчиков. (...) На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, священнослужителю инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)

Решается вопрос об избрании меры пресечения, указали в СБУ.

По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

Новость дополняется...

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