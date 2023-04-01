Митрополиту УПЦ МП Павлу призначили запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт до 30 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета, передає УНН.
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Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний — цілодобовий домашній арешт строком 60 днів, включно до 30 травня 2023 року. При цьому обов'язковою умовою запобіжного заходу є: знаходження Павла за місцем проживання (у селі Вороньків Бориспільського району, що на Київщині).
До цього, митрополиту заборонено користуватись соцмережами. А також він зобов'язаний носити особистий засіб контролю - електронний браслет.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).